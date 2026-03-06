Погода
В Бишкеке стартовал Чемпионат города по волейболу

Во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула официально стартовал шестой Чемпионат Бишкека по волейболу среди мужских и женских команд. Соревнования, которые проходят с 4 по 8 марта, собрали ведущие коллективы столицы.

В торжественном открытии турнира приняли участие заместитель мэра Бишкека Нургазы Курманбеков, замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Марат Тагаев, президент профильной федерации Элмурза Сатыбалдиев и директор столичного Департамента спорта Канатбек Маматов. Выступая перед участниками, вице-мэр отметил значимость развития волейбола и подтвердил готовность городских властей и далее поддерживать подобные спортивные инициативы.

В мужской сетке чемпионата за победу борются команды "ВВ МВД", "СКА МО", "Салам Алик" СИ и "Сары-Озон". Среди женских коллективов за звание лучших сражаются "Бишкек", "Салам Алик", СДЮШОР и "Макрон KG". Организаторами мероприятия выступили Департамент физической культуры и спорта мэрии Бишкека совместно с городской Федерацией волейбола. По итогам турнира призеры будут отмечены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.


