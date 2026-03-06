Очередная бишкекчанка стала жертвой телефонных мошенников

В Бишкеке милиция задержала двоих подозреваемых по делу о крупном телефонном мошенничестве, в результате которого пенсионерка лишилась более 22 млн сомов. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По ее данным , 22 декабря 2025 года в милицию обратилась жительница Бишкека Ч.Г., 1948 года рождения. Она заявила, что неизвестные, представившись сотрудниками ГКНБ, МВД и Национального банка, вошли к ней в доверие и убедили перевести деньги через банкомат на банковскую карту. В результате женщина перевела мошенникам 22 млн 130 тыс. сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданна А.К, 2005 года рождения. По данным следствия, он выполнял роль дроппера продал зарегистрированную на свое имя банковскую карту, на которую переводились похищенные средства. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Также задержан гражданин Э.К. 2006 года рождения. Он выполнял роль дроповода и занимался скупкой банковских карт третьих лиц через каналы в мессенджере Телеграм. Его также водворили в ИВС.

В милиции сообщили, что продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению.

ГУВД Бишкека призывает граждан быть бдительными и напоминает, что сотрудники правоохранительных органов, банков и государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги на банковские карты или сообщать конфиденциальные данные.

В случае подобных звонков граждан просят немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение милиции или позвонить по номеру 102.