Пресс-секретарь президента опубликовал детали обращения матери Ажиева

Пресс-секретарь главы государства Асхат Алагозов обнародовал видеообращение матери Даниэля Ажиева и данные WhatsApp-переписки, датированные январем. Это было сделано после того, как президент Садыр Жапаров публично признал, что мать организатора сети вебкам-студий обманула его, воспользовавшись его снисходительностью.

По словам президента, женщина вышла с ним на прямую связь через мессенджер. Она убедила главу страны в плачевном состоянии семьи и пообещала, что её сын встанет на путь исправления. После того как президент подписал акт о помиловании, Ажиев эффектно покинул колонию на вертолете, что спровоцировало волну негодования в обществе.

Чтобы снять вопросы о том, как именно происходила коммуникация, Алагозов представил официальные разъяснения:

"В начале января мать Даниэла Ажиева обратилась к Президенту Садыру Жапарову с просьбой о помиловании ее сына. В связи с появившимися в социальных сетях сомнениями и комментариями о том, "как она могла обратиться на личный номер президента в WhatsApp", публикуются видео обращение матери Ажиева и скриншот номера телефона, с которого было отправлено сообщение".


