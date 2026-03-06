На фермерской ярмарке в Базар-Коргоне мясо продают по 650 сомов

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области организована серия сельскохозяйственных ярмарок, направленных на поддержку местных фермеров и обеспечение продовольственной безопасности. По данным пресс-службы Минсельхоза КР, торговые мероприятия проводятся еженедельно по понедельникам и пятницам.

На ярмарке представлен широкий ассортимент продукции: свежие овощи и фрукты, молочные изделия и товары местного производства. Особое внимание уделяется доступности цен - так, стоимость мяса составляет 650 сомов за килограмм. Прямой формат реализации позволяет производителям продавать товары без посредников, что выгодно как фермерам, так и потребителям.

Организаторы отмечают, что подобные площадки не только помогают населению приобретать качественные продукты по низким ценам, но и стимулируют развитие сельского хозяйства и укрепляют экономические связи внутри региона.