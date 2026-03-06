Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

У жителя Чуйской области нашли оружие, наркотики и туши диких животных

316  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области в ходе рейда Арсенал сотрудники милиции задержали жителя Кеминского района по подозрению в незаконном обороте оружия, наркотиков и незаконной охоте. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По данным милиции, 18 февраля 2025 года сотрудники ОВД Кеминского района провели неотложный обыск в доме жителя села Шабдан гражданина О.Н., 1974 года рождения на основании оперативной информации в рамках расследуемого уголовного дела.

Во время обыска в доме обнаружили и изъяли гладкоствольное огнестрельное оружие ИЖ 12-го калибра с патронами, а также патроны к нарезному оружию неустановленного калибра.

Кроме того, милиционеры нашли голову дикого козла (косули), шкуры дикого кабана, две тушки дикого фазана и одну тушку кеклика.

На чердаке дома также обнаружили наркотическое средство каннабис. Общий вес изъятого вещества при контрольном взвешивании составил 1,5 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 267 (Незаконный оборот оружия и боеприпасов), 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта), а также 310 (Незаконная охота либо добыча рыбы или водных животных) УК КР.

Подозреваемый водворен в ИВС.

По делу назначены судебные экспертизы. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456324
Теги:
наркотики, оружие, Чуйская область, браконьерство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  