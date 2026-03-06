У жителя Чуйской области нашли оружие, наркотики и туши диких животных

В Чуйской области в ходе рейда Арсенал сотрудники милиции задержали жителя Кеминского района по подозрению в незаконном обороте оружия, наркотиков и незаконной охоте. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По данным милиции, 18 февраля 2025 года сотрудники ОВД Кеминского района провели неотложный обыск в доме жителя села Шабдан гражданина О.Н., 1974 года рождения на основании оперативной информации в рамках расследуемого уголовного дела.

Во время обыска в доме обнаружили и изъяли гладкоствольное огнестрельное оружие ИЖ 12-го калибра с патронами, а также патроны к нарезному оружию неустановленного калибра.

Кроме того, милиционеры нашли голову дикого козла (косули), шкуры дикого кабана, две тушки дикого фазана и одну тушку кеклика.

На чердаке дома также обнаружили наркотическое средство каннабис. Общий вес изъятого вещества при контрольном взвешивании составил 1,5 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 267 (Незаконный оборот оружия и боеприпасов), 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта), а также 310 (Незаконная охота либо добыча рыбы или водных животных) УК КР.

Подозреваемый водворен в ИВС.

По делу назначены судебные экспертизы. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.