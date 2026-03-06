Погода
Счетная палата выявила слабый контроль за дотациями семеноводству

Счетная палата Кыргызстана провела аудит эффективности государственных дотаций, направленных на поддержку семеноводческих хозяйств, за период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2025 года. Об этом сообщили в ведомстве.

По итогам проверки установлено, что эффективность государственной поддержки развития семеноводства остается недостаточной.

Аудит выявил ряд системных проблем, негативно влияющих на реализацию Национальной программы развития Кыргызстана до 2026 года и плана мероприятий Кабинета министров по поддержке семеноводства.

По данным Счетной палаты, меры по стимулированию отрасли через предоставление дотаций семеноводческим хозяйствам и обеспечению фермеров высокоурожайными сортовыми семенами не достигли в полной мере поставленных целей.

Так, в период с 1 января 2022 года по 30 сентября 2025 года было освоено 166,7 млн сомов, что составляет лишь 30,7% от предусмотренного объема средств.

Одной из причин низкого освоения средств названа недостаточная информированность сельхозтоваропроизводителей о возможностях получения государственной поддержки и слабая информационно-разъяснительная работа.

Кроме того, аудиторы выявили факты финансирования дотаций без предварительного утверждения в смете и без необходимого нормативного оформления, что свидетельствует о нарушениях бюджетного законодательства.

Всего в 2020–2025 годах на поддержку семеноводства было направлено 197,5 млн сомов государственных дотаций.

Вместе с тем Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности не проводило системный контроль, мониторинг и оценку эффективности использования выделенных средств. Также не были разработаны необходимые нормативные акты.

Аудит показал отсутствие четкой стратегии, координационного механизма и распределения ответственности между участниками реализации программы дотаций. Нормативно-правовая база остается недостаточной, в том числе в части сроков выплаты дотаций и ответственности должностных лиц.

Также не проводился анализ влияния использования сертифицированных семян на урожайность сельскохозяйственных культур и не сравнивались показатели урожайности с районными средними значениями.

По данным проверки, в 2020–2025 годах на дотации было заявлено 26 126,6 тонны семян, из которых реализовано 16 628,2 тонны, или 63,6%.

В целом семеноводческие хозяйства обеспечили фермеров семенами лишь на 13,5%, а доля семян, реализованных в рамках государственной дотации, составила всего 3%.

В программе дотаций в среднем участвовали 31 хозяйство для весеннего сева и 25 хозяйств для озимого сева.

Кроме того, выявлены недостатки в работе региональных комиссий, которые не осуществляли должного мониторинга деятельности семеноводческих хозяйств и не предоставляли своевременные рекомендации уполномоченным органам.

По итогам аудита Счетная палата указала на необходимость повышения эффективности государственной поддержки отрасли семеноводства. Речь идет о разработке четкого механизма реализации программы дотаций, усилении мониторинга и контроля, расширении информационной работы с фермерами, совершенствовании бюджетного планирования и внедрении механизмов оценки эффективности.


