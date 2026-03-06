Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Аудит: В Минкультуры выявлены финансовые и процедурные нарушения

287  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Счетная палата КР провела аудит исполнения бюджета в Министерстве культуры, информации и туризма и его подведомственных учреждениях за 2024 год. Об этом сообщили в ведомстве.

По итогам проверки установлено, что внутренний контроль за соблюдением финансовой дисциплины осуществлялся на недостаточном уровне. В ряде случаев выявлены несоответствия требованиям законодательства и установленным процедурам.

В частности, аудиторы обнаружили нарушения в вопросах оплаты труда, проведения государственных закупок, а также в учете товарно-материальных ценностей.

Кроме того, при осуществлении государственных закупок и заключении контрактов допущены процедурные нарушения. Так, выявлены факты авансовых платежей по договорам в размере свыше 10%, а также проведение закупок без соответствующего мониторинга.

Также установлены финансовые и процедурные нарушения, связанные с расходами на оплату труда, служебные командировки, использованием государственного имущества, ведением бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В отдельных случаях отмечено необоснованное завышение стоимости или объемов строительно-монтажных работ.

Результаты аудита рассмотрены на заседании Совета Счетной палаты. По итогам обсуждения даны рекомендации и письменные предписания, направленные на усиление финансовой дисциплины, устранение выявленных нарушений и обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456326
Теги:
Министерство культуры и туризма, Счетная палата, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  