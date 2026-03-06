Аудит: В Минкультуры выявлены финансовые и процедурные нарушения

Счетная палата КР провела аудит исполнения бюджета в Министерстве культуры, информации и туризма и его подведомственных учреждениях за 2024 год. Об этом сообщили в ведомстве.

По итогам проверки установлено, что внутренний контроль за соблюдением финансовой дисциплины осуществлялся на недостаточном уровне. В ряде случаев выявлены несоответствия требованиям законодательства и установленным процедурам.

В частности, аудиторы обнаружили нарушения в вопросах оплаты труда, проведения государственных закупок, а также в учете товарно-материальных ценностей.

Кроме того, при осуществлении государственных закупок и заключении контрактов допущены процедурные нарушения. Так, выявлены факты авансовых платежей по договорам в размере свыше 10%, а также проведение закупок без соответствующего мониторинга.

Также установлены финансовые и процедурные нарушения, связанные с расходами на оплату труда, служебные командировки, использованием государственного имущества, ведением бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В отдельных случаях отмечено необоснованное завышение стоимости или объемов строительно-монтажных работ.

Результаты аудита рассмотрены на заседании Совета Счетной палаты. По итогам обсуждения даны рекомендации и письменные предписания, направленные на усиление финансовой дисциплины, устранение выявленных нарушений и обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств.