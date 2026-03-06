Погода
ГНС выявила грузовик с 10 тоннами просроченных сладостей

- Назгуль Абдыразакова
Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызстана на пункте учета товаров "Ак-Тилек" выявили грузовую автомашину, перевозившую просроченные и неучтенные кондитерские изделия. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе проверки установлено, что часть перевозимой продукции не была учтена в установленном порядке, а часть товаров имела истекший срок годности. Общий вес выявленной продукции составил около 10 тонн.

По данному факту материалы были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения в судебном порядке.

Согласно решению суда кондитерская продукция с истекшим сроком годности была уничтожена путем сжигания на территории мусороперерабатывающего завода.

В Налоговой службе отметили, что продолжают работу по выявлению и пресечению оборота неучтенной продукции, а также товаров, не соответствующих требованиям безопасности.


URL: https://www.vb.kg/456331
Теги:
ГНС, продукты
