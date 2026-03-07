Футболистки женской сборной Ирана исполнили национальный гимн перед матчем против команды Австралии в рамках Кубка Азии. Это ознаменовало изменение позиции команды: ранее, перед игрой с Южной Кореей (завершившейся поражением иранок со счетом 0:3), спортсменки демонстративно отказались петь гимн, что вызвало громкий резонанс в мировых СМИ.

На этот раз перед стартовым свистком команда не только исполнила гимн, но и отдала воинское приветствие. Церемония проходила на стадионе под проливным дождем. Внимание болельщиков и журналистов привлек трогательный жест нападающей Шабнам Бехешт: во время исполнения гимнов она прикрыла руками от дождя стоявшего перед ней ребенка-маскота.

Несмотря на внешнее спокойствие на поле, обстановка вокруг матча оставалась крайне напряженной. Возле стадиона прошла акция протеста представителей иранской диаспоры. Протестующие скандировали лозунги в поддержку Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа.

Поводом для столь радикальных выступлений стали сообщения о масштабных военных ударах по Ирану. Участники акции заявляли, что в результате этих атак погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет, однако ситуация продолжает приковывать внимание международной общественности, а действия футболисток рассматриваются экспертами как вынужденный шаг под давлением властей.