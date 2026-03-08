Погода
Британия и ряд стран Европы объявили бойкот Паралимпиаде-2026 из-за России

- Самуэль Деди Ирие
Правительство Великобритании официально заявило, что не направит своих министров и официальных представителей на церемонии открытия и закрытия зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д"Ампеццо. Данное решение принято в знак протеста против возвращения спортсменов из России и Беларуси на международную арену.

Поводом для демарша стало решение Международного паралимпийского комитета (МПК) разрешить шести российским и четырем белорусским атлетам выступить на Играх под своими национальными флагами. Это первый подобный случай на Паралимпиаде с 2014 года.

К дипломатическому бойкоту церемоний уже присоединились Чехия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Украина. Официальные делегации этих государств также откажутся от посещения торжественных мероприятий.

Возвращение национальных символов России и Беларуси вызвало резкую критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, ряда европейских правительств и международных спортивных организаций. По мнению критиков, участие представителей этих стран в полноправном статусе может негативно сказаться на атмосфере предстоящих Игр.


