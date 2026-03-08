Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

КПЛ-2025: "Талант" и "Алга" идут без потерь

174  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Второй тур Премьер-лиги Кыргызстана порадовал болельщиков результативным футболом и важными перестановками в турнирной таблице.

Игровой день начался с убедительного выступления "Таланта" в матче против дебютанта лиги - таласской "Азии". Контролируя ход встречи с первых минут, "Талант" одержал крупную победу со счетом 4:1, набрав важные очки. Аналогичного успеха добилась и столичная "Алга", переигравшая "ОшМУ-Алдиер" со счетом 3:0. Подопечные Дмитрия Бессмертного продемонстрировали образцовый баланс между атакой и обороной, закрепившись в лидерах чемпионата.

Самым драматичным противостоянием тура стала встреча "Токтогула" и "Илбирса". На домашнем стадионе имени Э. Ормонова хозяева навязали гостям высокий темп. Героем встречи стал защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия, оформивший дубль. Несмотря на то что "Илбирс" до последнего сохранял интригу и сократил отставание до минимума, финальный свисток зафиксировал победу "Токтогула" со счетом 3:2.

Этот успех стал историческим для клуба: в своем дебютном матче в "элите" "Токтогул" завоевал первые три очка. Победа не только позволила команде успешно стартовать в Высшей лиге, но и обеспечила необходимый психологический подъем перед встречей с действующим чемпионом - каракольским "Барсом".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456355
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  