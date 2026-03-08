КПЛ-2025: "Талант" и "Алга" идут без потерь

Второй тур Премьер-лиги Кыргызстана порадовал болельщиков результативным футболом и важными перестановками в турнирной таблице.

Игровой день начался с убедительного выступления "Таланта" в матче против дебютанта лиги - таласской "Азии". Контролируя ход встречи с первых минут, "Талант" одержал крупную победу со счетом 4:1, набрав важные очки. Аналогичного успеха добилась и столичная "Алга", переигравшая "ОшМУ-Алдиер" со счетом 3:0. Подопечные Дмитрия Бессмертного продемонстрировали образцовый баланс между атакой и обороной, закрепившись в лидерах чемпионата.

Самым драматичным противостоянием тура стала встреча "Токтогула" и "Илбирса". На домашнем стадионе имени Э. Ормонова хозяева навязали гостям высокий темп. Героем встречи стал защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия, оформивший дубль. Несмотря на то что "Илбирс" до последнего сохранял интригу и сократил отставание до минимума, финальный свисток зафиксировал победу "Токтогула" со счетом 3:2.

Этот успех стал историческим для клуба: в своем дебютном матче в "элите" "Токтогул" завоевал первые три очка. Победа не только позволила команде успешно стартовать в Высшей лиге, но и обеспечила необходимый психологический подъем перед встречей с действующим чемпионом - каракольским "Барсом".