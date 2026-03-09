В Джалал-Абадской области создают мощнейший рыбный кластер

Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков в рамках рабочей поездки посетил предприятие "Салих и Ко". Компания реализует в Джалал-Абадской области стратегический инвестиционный проект по созданию современного рыбного кластера полного цикла - от инкубации мальков до глубокой переработки и экспорта готовой продукции.

Масштабный проект общей стоимостью более 1 миллиарда сомов (11,8 млн долларов США) реализуется при прямой поддержке Президента Кыргызской Республики. В рамках государственной политики по развитию агропромышленного комплекса "Айыл Банк" выделил компании льготный кредит в размере 5 миллионов долларов, что составило более 42% от общего объема инвестиций. Остальные средства - почти 7 миллионов долларов - являются собственными вложениями предприятия.

Инфраструктура кластера включает уникальные для юга страны объекты: садковое хозяйство на Курпсайском водохранилище, где к 2030 году планируют производить до 5 тысяч тонн форели ежегодно, и осетровую ферму в Сузакском районе. Последняя нацелена на получение 270 тонн осетрины и производство 1 тонны пищевой черной икры в год. Для переработки продукции строится завод площадью 2100 квадратных метров, оснащенный линиями шоковой заморозки.

В ходе визита Эрлист Акунбеков подчеркнул, что министерство обеспечит всестороннюю поддержку инициативе. На базе предприятия уже создан центр обучения, где совместно с Департаментом рыбного хозяйства будут проводиться семинары для местных фермеров, желающих заняться аквакультурой. Ожидается, что за пять лет налоговые отчисления от работы кластера превысят 1,35 млрд сомов, а для населения будет создано десятки новых рабочих мест.

Запуск производства намечен на ближайшее время: уже в апреле текущего года планируется выпуск мальков. Специалисты прогнозируют, что через полтора года рыба достигнет товарного веса в 5–6 килограммов. Реализация проекта станет ключевым шагом в обеспечении продовольственной безопасности Кыргызстана и выходе отечественной рыбной продукции на мировые рынки.