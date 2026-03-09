Глава Минсельхоза проинспектировал Центр обслуживания фермеров в Сузаке

Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков в рамках рабочей поездки посетил Районный центр обслуживания фермеров в Сузаке. Глава ведомства детально ознакомился с деятельностью учреждения, качеством предоставляемых услуг и условиями, созданными для приема сельхозпроизводителей.

Особое внимание министр уделил обратной связи с населением. Эрлист Акунбеков изучил журнал предложений и замечаний, проанализировав основные вопросы, с которыми обращаются местные аграрии. В ходе встречи с коллективом центра он подчеркнул, что работа учреждения должна приносить реальную пользу фермерам, упрощая их повседневную деятельность.

По итогам визита министр поручил оперативно рассматривать все поступающие обращения и внедрять механизмы по дальнейшему улучшению сервиса. По его словам, развитие аграрной отрасли невозможно без тесного взаимодействия с производителями и прямого учета их инициатив.