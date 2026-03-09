Глава Минсельхоза проинспектировал передовое хозяйство в Сузаке

Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил племенное хозяйство "Тойгонбай Ата" в селе Кызыл-Сенир. Министр изучил показатели предприятия, специализирующегося на разведении высокопродуктивного крупного рогатого скота голштино-фризской породы.

Руководитель хозяйства Салават Тойгонбаев сообщил, что за два года поголовье коров молочного направления увеличилось с 22 до 45 единиц. Среднесуточный надой на одну корову составляет 28–30 литров, а общий объем производства достигает 900 литров молока в сутки, которое реализуется по цене 40 сомов за литр. В мае 2025 года приказом профильного министерства хозяйству был официально присвоен статус племенного.

Предприятие обеспечивает постоянными рабочими местами четверых местных жителей. Для развития кормовой базы в текущем году департамент сельского хозяйства Сузакского района выделил хозяйству 22 гектара земель, включая орошаемые и богарные участки.

В ходе встречи фермер поднял вопрос о нехватке поливной воды. Министр Эрлист Акунбеков дал протокольное поручение представителям местных органов власти оперативно решить проблему водообеспечения, подчеркнув, что государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку успешным животноводческим проектам.