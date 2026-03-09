Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

Глава Минсельхоза проинспектировал передовое хозяйство в Сузаке

202  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил племенное хозяйство "Тойгонбай Ата" в селе Кызыл-Сенир. Министр изучил показатели предприятия, специализирующегося на разведении высокопродуктивного крупного рогатого скота голштино-фризской породы.

Руководитель хозяйства Салават Тойгонбаев сообщил, что за два года поголовье коров молочного направления увеличилось с 22 до 45 единиц. Среднесуточный надой на одну корову составляет 28–30 литров, а общий объем производства достигает 900 литров молока в сутки, которое реализуется по цене 40 сомов за литр. В мае 2025 года приказом профильного министерства хозяйству был официально присвоен статус племенного.

Предприятие обеспечивает постоянными рабочими местами четверых местных жителей. Для развития кормовой базы в текущем году департамент сельского хозяйства Сузакского района выделил хозяйству 22 гектара земель, включая орошаемые и богарные участки.

В ходе встречи фермер поднял вопрос о нехватке поливной воды. Министр Эрлист Акунбеков дал протокольное поручение представителям местных органов власти оперативно решить проблему водообеспечения, подчеркнув, что государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку успешным животноводческим проектам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456362
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  