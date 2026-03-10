Глава Минсельхоза проинспектировал подготовку к посевной в Сузакском районе

Заместитель председателя Кабинета министров - министр сельского хозяйства Кыргызстана Эрлист Акунбеков в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область провел совещание в администрации Сузакского района. Ключевой темой встречи стало развитие аграрного сектора региона и решение насущных проблем местных фермеров.

Особое внимание участники совещания уделили вопросам ирригации. Было отмечено, что в Сузакском районе наблюдается острая нехватка водосберегающей инфраструктуры: на данный момент здесь отсутствуют бассейны декадного и суточного регулирования (БДР и БСР). Министр подчеркнул, что рациональное использование водных ресурсов и развитие соответствующей инфраструктуры остаются приоритетными задачами для обеспечения продовольственной безопасности района.

В ходе обсуждения весенней кампании были озвучены конкретные цифры по готовности района. На сегодняшний день обеспеченность аграриев семенами колосовых зерновых культур составляет 85%. Что касается технического оснащения, в распоряжении сузакских фермеров находится внушительный парк техники, включающий 3393 трактора и 137 комбайнов.

Отдельно рассматривался вопрос минеральных удобрений. Потребность всей Джалал-Абадской области на 2026 год оценивается в 24 тысячи тонн, при этом четверть этого объема - 6200 тонн - требуется именно Сузакскому району.

Завершая встречу, Эрлист Акунбеков ответил на вопросы местных жителей и подчеркнул, что успех сельскохозяйственной отрасли напрямую зависит от слаженной работы органов власти, профильных специалистов и самих сельхозпроизводителей.