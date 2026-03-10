Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

Глава Минсельхоза проинспектировал подготовку к посевной в Сузакском районе

155  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя Кабинета министров - министр сельского хозяйства Кыргызстана Эрлист Акунбеков в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область провел совещание в администрации Сузакского района. Ключевой темой встречи стало развитие аграрного сектора региона и решение насущных проблем местных фермеров.

Особое внимание участники совещания уделили вопросам ирригации. Было отмечено, что в Сузакском районе наблюдается острая нехватка водосберегающей инфраструктуры: на данный момент здесь отсутствуют бассейны декадного и суточного регулирования (БДР и БСР). Министр подчеркнул, что рациональное использование водных ресурсов и развитие соответствующей инфраструктуры остаются приоритетными задачами для обеспечения продовольственной безопасности района.

В ходе обсуждения весенней кампании были озвучены конкретные цифры по готовности района. На сегодняшний день обеспеченность аграриев семенами колосовых зерновых культур составляет 85%. Что касается технического оснащения, в распоряжении сузакских фермеров находится внушительный парк техники, включающий 3393 трактора и 137 комбайнов.

Отдельно рассматривался вопрос минеральных удобрений. Потребность всей Джалал-Абадской области на 2026 год оценивается в 24 тысячи тонн, при этом четверть этого объема - 6200 тонн - требуется именно Сузакскому району.

Завершая встречу, Эрлист Акунбеков ответил на вопросы местных жителей и подчеркнул, что успех сельскохозяйственной отрасли напрямую зависит от слаженной работы органов власти, профильных специалистов и самих сельхозпроизводителей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456363
Теги:
Минсельхоз, Сузакский район, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  