В Бишкеке наградили победительниц конкурса "Женщина, меняющая мир"

- Светлана Лаптева
В Бишкеке состоялась торжественная церемония чествования участниц конкурса "Женщина, меняющая мир". По поручению Посла России в Кыргызстане Сергея Вакунова награды вручила советник-посланник Посольства Екатерина Чистова.

За вклад в укрепление дружбы между народами и сохранение общей исторической памяти Почетными грамотами Посольства России были отмечены учитель истории и командир поискового отряда "Учкун" Айнура Кангелдиева (Иссык-Кульская область), педагоги Нина Копысова (с. Кызыл-Суу) и Наргиза Кошалиева (Национальный военный лицей им. Д. Асанова).

Обращаясь к участницам, Екатерина Чистова подчеркнула, что каждая из них является примером силы и созидания. По её словам, деятельность конкурсанток помогает не только сохранять культуру и традиции, но и развивать гармоничные отношения между Россией и Кыргызстаном.

Помимо дипломов Посольства, были вручены благодарности Русского дома в Бишкеке. За вклад в укрепление общественного согласия и развитие образовательных связей награды получили представители ведущих вузов и культурных учреждений страны: Жанетта Чернова (ГДК "Диалог"), Виктория Абдулова и Саадат Шерматова (КНУ им. Ж. Баласагына), Наргиза Эркинбек кызы (КГУ им. И. Арабаева), а также учитель из Баткенской области Анастасия Щепеткова.

Организаторы отметили, что проект "Женщина, меняющая мир" в очередной раз подтвердил значимую роль женщин в развитии гражданского общества и международного гуманитарного сотрудничества.


конкурс, Кыргызстан, женщины
