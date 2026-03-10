Новый склад на 200 тонн продукции построили в Базар-Коргонском районе

Начальник Управления взаимодействия с регионами и управления земельными ресурсами Минсельхоза КР Нурдин Довлетов проинспектировал готовность нового склада для хранения овощей и фруктов в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. Объект, расположенный на участке Айгыр-Жал Сайдыкумского айылного аймака, полностью достроен и готов к эксплуатации.

Логистический центр общей площадью около 280 квадратных метров был реализован на муниципальной земле в рамках проекта поддержки местных сообществ CASA-1000. Совокупная сметная стоимость объекта составила более 6,7 миллиона сомов, из которых основная часть средств была выделена по линии дополнительного финансирования проекта CASA-1000, а 104 тысячи сомов поступили из местного бюджета.

Технические характеристики склада позволяют единовременно хранить до 200 тонн сельхозпродукции. Помещение разделено на четыре автономные секции, каждая из которых рассчитана на 50 тонн. Планируется, что здесь будут складировать лук, морковь, капусту и болгарский перец, а также фрукты, включая яблоки и хурму. Строительство объекта велось с апреля 2024 года подрядной организацией ОсОО "Прогресс+С".

Во время визита Нурдин Довлетов обсудил с местными жителями и предпринимателями перспективы развития агросектора в регионе. Было отмечено, что на базе объекта также развивается тепличное хозяйство по выращиванию органической продукции. Представитель министерства пообещал довести все озвученные предложения аграриев до руководства ведомства для дальнейшей поддержки местных инициатив.