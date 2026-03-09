Можно перезапускать давние проекты. Гороскоп с 9 по 15 марта

Меркурий продолжит ретроградное движение, а Луна убывать в течение всей недели. Сохраняется запутанность в информации, вероятность обманов и интриг, но, в то же время появится возможность многое пересмотреть в личных отношениях, разобраться в чувствах и эмоциях. Удастся вернуться к незаконченному разговору и прийти к пониманию по судьбоносным вопросам. Большую роль в жизни сыграют давние знакомые и друзья. Своими советами, критикой, оценками, они помогут лучше разобраться в происходящем, подкорректировать планы, исправить ошибки. Можно перезапускать давние проекты, обучающие или консультационные проекты. Понедельник располагает к ревизии планов, переоценки стратегии развития. Полезны консультации юристов. Эффективна работа по решению вопросов с долгам. Вторник и среда благоприятны для обучения и развития, особенно если нужно обновить уже имеющиеся знания, повторить и восполнить пробелы. Неплохо сложатся дальние поездки. Полезно дорабатывать стратегические планы. Четверг и пятница благоприятны для продолжения или возобновления строительства, ремонта. Удачны покупки, но не в кредит. Возможно возобновление отношений. Дни благоприятны для стрижки волос, но не желательны косметологические процедуры. Суббота и воскресенье – креативные дни, благоприятствующие психологическому росту и поиску новых путей развития. Возможны непродолжительные поездки, дружеские встречи. Дни не благоприятны для стрижки волос.

Овен – перемены, происходящие в кругу вашего общения, создадут хорошие условия для карьерного роста, а также для решения проблемных вопросов, требующих участия руководства или чиновников. В начале вас может пугать неизвестность, но преодолев страх, вы сумеете обернуть происходящее себе во благо. Таинственные знаки внимания создадут интригу, но вскоре вы узнаете их автора, и личная жизнь засияет новыми красками.

Телец – при поддержке коллег и близких людей многие проблемы решатся, а задуманные идеи воплотятся в жизнь. Прислушайтесь к полученным советам и вы достигнете существенного прогресса как при подготовке к дальним поездкам, так и в учёбе. Займитесь решением финансовых вопросов. Вы застанете людей, от решения которых зависит получение денег или нужных документов, а поскольку они будут в хорошем расположении духа, ваш визит окажется не напрасным.

Близнецы – больше проявляйте инициативы, как в делах и учёбе, так и в любви. Вы подберёте слова, которые произведут впечатление как на деловых партнёров и экзаменаторов, так и любимого человека. Преодолев барьер стеснительности и робости, вы преуспеете в карьере, в нужный момент переговоров с руководством и посетив различные инстанции. У вас есть шансы, как получить необходимые документы, так и поменять финансовые условия в свою пользу.

Рак – случайная встреча или сообщение кардинально изменит планы. Вы окажитесь в центре важных событий, которые предопределят карьеру или учёбу, а также личные отношения. Появится возможность направиться в дальние путешествия или деловую поездку. Давние связи пригодятся для решения финансовых вопросов. Небольшую, но важную помощь окажут в самый необходимый момент, но и вам важно не скупиться на оказание посильной поддержки.

Лев – давние друзья и деловые партнёры окажутся рядом с вами в самый ответственный момент, что позволит воплотить в жизнь задуманные планы. исправить ошибки и преодолеть череду пробуксовок. Перемены на работе не пройдут бесследно для ваших доходов. Жертвуя стабильностью и привычками, вы сумеете отыскать новый путь развития, который увеличит доходы. Пора позаботиться о здоровье, уделив время профилактическим процедурам.

Дева – удастся достичь стабильности в работе благодаря своевременному разговору с руководством или влиятельным человеком. Удастся завершить давно начатую работу. В отношениях как деловых, так и личных пора перемен. Предстоят расставания ради новых встреч, а также пересмотр своих привычек и принципов ради развития уже сложившихся деловых союзов и личных отношений. Пытаясь жизнь подстроить под прежние лекала, можно многое потерять.

Весы – работа и домашние хлопоты займут много времени, но именно сейчас вы можете начать важные преобразования, которые улучшат обстановку в доме и помогут адаптироваться к новым условиям жизни. Полученное долгожданное сообщение поможет осуществить планы, связанные с деловыми поездками на работу или учёбу. Возможно участие в различных конкурсах, которые принесут победу. Встреча с приехавшими людьми станет началом дружбы или амурных отношений.

Скорпион – дабы не упустить любимого человека предстоит пересматривать свой образ жизни, меняя в себе то, что мешают гармонии в отношениях. Новых подходов будет требовать работа и учёба. Применив немного фантазии и творчества, вы найдёте путь к успеху в работе или учёбе. Долгожданные доходы будут получены, что позволит совершить важные покупки. Начатые ремонт или строительство будут выполнены качественно, хотя и займут много времени.

Стрелец – домочадцы озадачат необходимостью преобразований в доме, и с их подачи вы многое сделаете. В зависимости от поставленных целей вы можете переехать, купив недвижимость просторнее, совершить ремонт или поменять интерьер благодаря покупкам. Переменам подвергнется собственных бизнес, что позволит не только оставаться на плаву, но и сделать важные приобретения. Ожидаются частые непродолжительные поездки и общение с давними знакомыми.

Козерог – ваш новый стиль, манеры и новые знания придутся по душе давним и новым знакомым. Пересмотрев многое в жизни. вы удалите из своего близкого круга общения завистников, обеспечив себе возможность развиваться с теми людьми, которым вы дороги. Стабильность финансовых поступлений обеспечит дополнительная работа, а потому следует проявить расторопность, пока хлебное место не заняли более проворные претенденты.

Водолей – оставаясь верными своим принципам, вы сумеете претворить в жизнь давние планы, шаг за шагом продвигаясь к успеху. Время делать предложение руки и сердце. либо устроить рандеву дабы вдохнуть романтику в давние отношения. В решении финансовых вопросов, а также имущественных дел наметиться позитивный прогресс, что позволит вскоре преодолеть трудности. Вложения сделанные в свой здоровье и красоту оправдают себя.

Рыбы - настроение и самочувствие улучшатся, а поддержка домочадцев и надёжных друзей поможет решить важные имущественные вопросы, совершить ремонт. С новыми силами вы включитесь в активную деятельность. Ваши идеи и предложения найдут отклик у друзей, деловых партнёров и сослуживцев, и лягут в основу совместных проектов. Кроме успеха в делах, вас ожидают перемены в личных отношениях. А если личная жизнь отсутствует, вы удачно познакомитесь на работе.

Астролог Андрей Рязанцев