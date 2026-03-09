Главы МИД Кыргызстана и Турции провели переговоры в Стамбуле

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провёл двустороннюю встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Переговоры состоялись в Стамбуле на полях неформального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

По данным ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-турецкого двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных и региональных организаций. Особое внимание уделили взаимной поддержке на площадках многосторонней дипломатии и дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя братскими государствами.

Министры также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, включая текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Кыргызская сторона проинформировала о проводимой работе по эвакуации граждан Кыргызской Республики из зон конфликта и мерах по обеспечению их безопасности.

Кроме того, Жээнбек Кулубаев рассказал о крупных международных мероприятиях, которые планируется провести в Кыргызстане в 2026 году. Речь идёт, в частности, о событиях, посвящённых 35-летию независимости страны, саммите ШОС и Шестых Всемирных играх кочевников.

В свою очередь Хакан Фидан сообщил о предстоящем Анталийском дипломатическом форуме и пригласил кыргызского коллегу принять участие в его работе, в том числе выступить на одной из тематических сессий.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-турецкого сотрудничества и продолжении активного политического диалога на всех уровнях.