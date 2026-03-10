Китайская компания обновит ирригацию в Базар-Коргонском районе

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области официально дан старт масштабной модернизации ирригационной системы "Кара-Ункур-Сай". В торжественной церемонии закладки капсулы времени принял участие заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. В мероприятии также участвовали представители местных властей, инвесторы, жители района и специалисты компании-подрядчика China Road.

Проект направлен на радикальное обновление водной инфраструктуры, от которой зависит жизнедеятельность восьми населенных пунктов. План работ включает полную реконструкцию 15 километров левобережного магистрального канала, общая длина которого составляет почти 16 километров, а также строительство 13,5 километра нового верхнего хозяйственного канала. Главная цель модернизации заключается в увеличении пропускной способности системы, минимизации потерь воды и обеспечении фермеров бесперебойным поливом.

Реализация проекта стала возможной по итогам международного тендера, победителем которого признана компания China Road. Сумма контракта на проведение строительных работ составила 853 миллиона 476 тысяч сомов. Завершение всех этапов реконструкции намечено на конец декабря 2028 года.

Ожидается, что после ввода обновленной системы в эксплуатацию качество водоснабжения значительно улучшится на 8 225 гектарах орошаемых земель. Социальный эффект от проекта ощутят более 114 тысяч жителей города Базар-Коргон, а также айылных аймаков Сайдыкум и Акман. Модернизация станет важным шагом в укреплении продовольственной безопасности региона и поддержке местного аграрного сектора.