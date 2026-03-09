Чемпионат Кыргызстана по футболу: как прошёл второй тур Высшей лиги

В Бишкеке и Канте прошли заключительные матчи второго тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги сезона-2026.

В одном из центральных матчей дня столичный "Дордой" на стадионе НАФ КФС сыграл вничью с "Азияголом" 0:0. Перед началом встречи команды почтили минутой молчания память легендарного кыргызстанского футболиста и тренера Бориса Подкорытова. Лучшим игроком матча признан вратарь "Азиягола" Даниил Полянский.

Бронзовый призёр прошлого сезона "Абдыш-Ата" потерпел второе поражение подряд. Команда из Канта уступила "Бишкек Сити" со счётом 0:1. Единственный гол на 58-й минуте забил Ислам Межитов, который также был признан лучшим игроком встречи.

Игровой день завершился южным дерби между "Нефтчи" (Кочкор-Ата) и "Алаем" (Ош). Победу со счётом 2:0 одержал клуб из Оша. Голы забили Артём Фёдоров (18-я минута) и Дониёр Исмаилов (84-я). Лучшим игроком матча стал Мирзохид Маматхонов.

В других матчах второго тура 7 марта "Талант" разгромил "Азию" 4:1, а "Алга" (Бишкек) победила "ОшМУ" - 3:0.

6 марта "Токтогул" в результативной игре обыграл "Илбирс" (Бишкек) 3:2, а "Узген" оказался сильнее "Кыргызалтына" - 2:1.

Матч между "Мурас Юнайтед" и действующим чемпионом страны "Барсом" (Каракол) был перенесён.

В сезоне-2026 чемпионата Кыргызстана среди команд Высшей лиги участвуют 16 клубов. Чемпионом предыдущего сезона стал "Барс" из Каракола.