В Ноокене с должника по алиментам взыскали 588 тысяч сомов

В Ноокенском районе взыскали 588 тысяч сомов задолженности по алиментам. Об этом сообщили в Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики.

По данным ведомства, меры были приняты Ноокенским районным отделом в отношении гражданина Э.Т.П., который длительное время уклонялся от исполнения решения суда о выплате алиментов.

В связи с неисполнением судебного решения в отношении должника возбудили уголовное дело по статье 178 Уголовного кодекса КР.

В результате принятых мер задолженность по алиментам в размере 588 тысяч сомов была полностью взыскана и передана взыскателю.


Теги:
Джалал-Абадская область, Ноокенский район, семья
