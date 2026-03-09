Спортсмены трёх стран выступили на чемпионате КР по ледолазанию

В ущелье Ала-Арча прошёл Открытый чемпионат Кыргызской Республики по ледолазанию. Соревнования состоялись на ледовом водопаде Ак-Сай и были посвящены 45-летию альпинистской секции "СКИФ-Политех".

В чемпионате приняли участие более 40 спортсменов. На старт вышли представители Кыргызстана, России и Казахстана.

По словам президента Федерации альпинизма и спортивного лазания Кыргызстана Эдуарда Кубатова, международный состав участников придал соревнованиям статус открытой площадки для спортивной встречи и обмена опытом между представителями горных видов спорта стран региона.

Соревнования проходили на специально подготовленных ледовых трассах на естественном рельефе водопада Ак-Сай. Ледолазание считается одной из наиболее технически сложных дисциплин горных видов спорта, сочетающей элементы альпинизма и спортивного лазания и требующей высокой физической подготовки, выносливости и точной техники передвижения по льду.

Организаторами чемпионата выступили Дирекция по неолимпийским видам спорта при Государственном агентстве физической культуры и спорта Кыргызской Республики и Федерация альпинизма и спортивного лазания Кыргызской Республики.

Во время проведения соревнований безопасность обеспечивали сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, которые дежурили на месте и были готовы к оперативному реагированию.

Главный судья соревнований Насиба Эшмурадова отметила, что проведение чемпионата направлено на развитие горных видов спорта в Кыргызстане, укрепление традиций национальной школы альпинизма и популяризацию культуры безопасного пребывания в горах.