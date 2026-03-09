Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

Спортсмены трёх стран выступили на чемпионате КР по ледолазанию

202  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ущелье Ала-Арча прошёл Открытый чемпионат Кыргызской Республики по ледолазанию. Соревнования состоялись на ледовом водопаде Ак-Сай и были посвящены 45-летию альпинистской секции "СКИФ-Политех".

В чемпионате приняли участие более 40 спортсменов. На старт вышли представители Кыргызстана, России и Казахстана.

По словам президента Федерации альпинизма и спортивного лазания Кыргызстана Эдуарда Кубатова, международный состав участников придал соревнованиям статус открытой площадки для спортивной встречи и обмена опытом между представителями горных видов спорта стран региона.

Соревнования проходили на специально подготовленных ледовых трассах на естественном рельефе водопада Ак-Сай. Ледолазание считается одной из наиболее технически сложных дисциплин горных видов спорта, сочетающей элементы альпинизма и спортивного лазания и требующей высокой физической подготовки, выносливости и точной техники передвижения по льду.

Организаторами чемпионата выступили Дирекция по неолимпийским видам спорта при Государственном агентстве физической культуры и спорта Кыргызской Республики и Федерация альпинизма и спортивного лазания Кыргызской Республики.

Во время проведения соревнований безопасность обеспечивали сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, которые дежурили на месте и были готовы к оперативному реагированию.

Главный судья соревнований Насиба Эшмурадова отметила, что проведение чемпионата направлено на развитие горных видов спорта в Кыргызстане, укрепление традиций национальной школы альпинизма и популяризацию культуры безопасного пребывания в горах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456379
Теги:
чемпионат, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  