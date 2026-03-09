Погода
Люк Литтлер вошел в историю мирового дартса

Британский вундеркинд Люк Литтлер подтвердил статус лидера мирового дартса, одержав вторую победу подряд на престижном турнире UK Open. В финальном поединке, прошедшем на курорте Butlin's Minehead, Литтлер обыграл опытного Джеймса Уэйда со счетом 11:7. Этот триумф принес молодому спортсмену главный приз в размере 120 000 фунтов стерлингов.

Благодаря этой победе Литтлер стал лишь четвертым игроком в истории, сумевшим защитить титул на UK Open. Последний раз подобное достижение покорялось Майклу ван Гервену в период с 2015 по 2016 годы.

Финал выдался крайне драматичным. Уэйд сумел навязать борьбу и сравнял счет 7:7, ликвидировав отставание, возникшее в начале встречи. Однако переломным моментом стала 15-я партия: Уэйд допустил досадный промах по буллзаю, что позволило Литтлеру выйти на закрытие 116 очков. Воспользовавшись шансом, действующий чемпион довел игру до победы, завершив матч точным броском в сектор двойного 12.

Путь финалистов к решающему матчу также был непростым. В полуфинале Люк Литтлер совершил зрелищный камбэк в игре против Джоша Рока: уступая со счетом 1:5, он вырвал победу 11:9. Джеймс Уэйд в свою очередь выбил из борьбы Гервина Прайса со счетом 11:8, показав выдающуюся результативность с 11 максимумами по 180 очков и средним набором 105,53.

Турнир UK Open, который за его непредсказуемость и масштаб называют "Кубком Англии по дартсу", в этом году собрал 160 участников. Несмотря на высокую конкуренцию, Литтлер сохранил корону второй год подряд, подтвердив свое доминирование на профессиональной арене.


