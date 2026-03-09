Bigser Cup 2026: Бишкек принимает международный турнир по гимнастике

Столица Кыргызстана стала центром притяжения для сильнейших гимнасток региона. В физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром - детям" стартовал международный турнир Bigser Cup 2026. В этом году соревнования вышли на качественно новый уровень: турнир впервые включен в календарь Международной федерации гимнастики (FIG), что подтверждает его высокий статус.

В борьбе за медали принимают участие более 200 спортсменок, представляющих шесть государств: Азербайджан, Армению, Казахстан, Кувейт, Таджикистан и Кыргызстан. Президент Федерации художественной гимнастики Бишкека Евгения Быковская подчеркнула, что получение лицензии FIG стало возможным благодаря безупречной организации прошлых лет, квалифицированному судейству и активной поддержке со стороны стран-участниц.

Соревновательная программа Bigser Cup 2026 включает в себя как индивидуальные выступления, так и зрелищные групповые упражнения. Для многих гимнасток этот старт является не только возможностью укрепить международные связи, но и важным этапом для подтверждения спортивных разрядов и выявления лучших в своих возрастных категориях.

Имена победительниц во всех дисциплинах станут известны в финальный день турнира, 8 марта. Организаторы отмечают, что проведение соревнований такого уровня способствует популяризации художественной гимнастики в Кыргызской Республике и повышению мастерства отечественных спортсменок на мировой арене.