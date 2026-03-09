Погода
Денис Петрашов завоевал золото на TYR Pro Swim Series 2026 в США

Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завоевал золотую медаль на соревнованиях TYR Pro Swim Series 2026 в США. Об этом сообщает Государственное агентство физической культуры и спорта.

По его данным, с 4 по 7 марта в городе Вестмонт, штат Иллинойс (США), прошли международные профессиональные соревнования по плаванию TYR Pro Swim Series 2026.

В третий день соревнований Петрашов показал высокий результат на дистанции 100 метров брассом. В финальном заплыве он финишировал первым с результатом 59,70 секунды и завоевал золотую медаль.


