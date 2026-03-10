Погода
Звезда футбола Джесси Лингард подписал контракт с "Коринтиансом"

204  0
- Самуэль Деди Ирие
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Джесси Лингард официально подписал контракт с бразильским клубом "Коринтианс". Ради продолжения карьеры в Южной Америке футболист отклонил ряд предложений от клубов английской Премьер-лиги.

Лингард покинул ФК "Сеул" в конце 2025 года в связи с истечением срока трудового соглашения. За время выступлений в Южной Корее полузащитник стал одной из главных звезд местной лиги, отметившись высокой результативностью и стабильным игровым временем.

В "Коринтиансе" англичанин воссоединится с бывшим партнером по "Манчестер Юнайтед" Мемфисом Депаем. Ожидается, что приход опытного игрока усилит состав "тимау" перед стартом чемпионата Бразилии и континентальных кубковых турниров.


Теги:
Великобритания, футбол
