12 марта в некоторых районах Бишкека отключат воду

12 марта в Бишкеке временно отключат питьевую воду в ряде районов. Подача будет прекращена с 09:00 до 18:00. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Отключение коснётся жилых домов, школ, детских садов, объектов здравоохранения, а также других социально-бытовых и промышленных объектов.

Без воды останется район в границах улиц Достоевского, Анкара и Ауэзова до линии железной дороги. В зону отключения также попадают жилые массивы Алтын Ордо, Кара-Жыгач и Полицейский городок.

Как сообщили в МП "Бишкекводоканал", подача воды будет приостановлена в связи с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе "Контррезервуары" и на городских водопроводных сетях.

Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан и организации заранее запастись питьевой водой.

Также бишкекчанам рекомендуют скачать приложение "Мой город", через которое можно получать уведомления о плановых и аварийных отключениях питьевой воды.


