Комитет ЖК одобрил в первом чтении поправки в закон о телевидении и радио

Комитет по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодёжи Жогорку Кенеша 9 марта рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О телевидении и радиовещании". Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Инициатором законопроекта выступил председатель Кабинета министров.

Заместитель министра культуры, информации и молодёжной политики Марат Тагаев сообщил, что цель законопроекта - привести положения закона "О телевидении и радиовещании" в соответствие с новой редакцией Цифрового кодекса Кыргызской Республики и Закона "О средствах массовой информации" от 6 августа 2025 года.

В частности, предлагается заменить слова "Законом Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи"" словами "Цифровым кодексом Кыргызской Республики".

В ходе обсуждения депутаты Сеидбек Атамбаев, Гулшаркан Култаева и Салтанат Аманова задали ряд вопросов по законопроекту, уделив особое внимание вопросам достоверности, объективности и качества распространяемой информации.

Также Салтанат Аманова подняла вопросы повышения заработной платы сотрудникам государственных печатных изданий и решения жилищных проблем работников отрасли.


