Налоговики пресекли незаконный ввоз 7,6 тонны фиников

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики пресекли незаконный ввоз в страну крупной партии сухофруктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе рейдового налогового контроля при осмотре одной из грузовых автомашин, прибывшей из Республики Казахстан, выявлены неучтенные товары - плоды финиковой пальмы (финики) общим весом 7 тыс. 600 кг.

По результатам проверки сотрудниками ГНС составлены соответствующие акты. На основании собранных материалов будут проведены камеральные налоговые проверки.


