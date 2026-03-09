В Минсельхозе Кыргызстана произошли кадровые изменения

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Калканович Керималиев освобождён от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Также от занимаемой должности освобождён заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бекболотов Бектен Турсунбекович. Он подал заявление об уходе.

Вместе с тем распоряжением председателя Кабинета министров Айбек Асанович Шаменов назначен заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ранее он занимал должность полномочного представителя президента в Баткенской области.

Назначение произведено по представлению министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова.