Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

В Жумгале выявили незаконную передачу 104 га земли лесхоза

156  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура Жумгальского района Нарынской области выявила факты незаконной передачи в аренду земельных участков районного лесного хозяйства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в надзорном органе, дело возбуждено по статье 346 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (служебный подлог). В настоящее время проводятся следственные действия.

По данным проверки, ответственные должностные лица Жумгальского лесного хозяйства, используя служебное положение вопреки интересам службы, с целью получения выгоды для себя или других лиц в период с 2019 по 2024 годы формально проводили конкурсы на предоставление земельных участков в аренду.

При этом составлялись фиктивные протоколы о проведении конкурсных процедур. На их основании 49 гражданам были переданы в аренду земельные участки общей площадью 104,19 гектара сроком на 49 лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456390
Теги:
земельный участок, Нарынская область, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  