В Жумгале выявили незаконную передачу 104 га земли лесхоза

Прокуратура Жумгальского района Нарынской области выявила факты незаконной передачи в аренду земельных участков районного лесного хозяйства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в надзорном органе, дело возбуждено по статье 346 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (служебный подлог). В настоящее время проводятся следственные действия.

По данным проверки, ответственные должностные лица Жумгальского лесного хозяйства, используя служебное положение вопреки интересам службы, с целью получения выгоды для себя или других лиц в период с 2019 по 2024 годы формально проводили конкурсы на предоставление земельных участков в аренду.

При этом составлялись фиктивные протоколы о проведении конкурсных процедур. На их основании 49 гражданам были переданы в аренду земельные участки общей площадью 104,19 гектара сроком на 49 лет.