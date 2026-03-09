Кыргызстан и Франция обсудили развитие межпарламентских связей

Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Марлен Маматалиев принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в КР Николя Файа. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и укрепление межпарламентских связей. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, в ходе встречи были затронуты вопросы политико-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Кыргызстаном и Францией.

Марлен Маматалиев отметил заинтересованность Кыргызстана в расширении сотрудничества с Францией по всем направлениям. По его словам, особое значение имеет углубление торгово-экономических связей, а также развитие совместной работы в сферах охраны окружающей среды, туризма и цифровизации.

Торага также подчеркнул важную роль парламентской дипломатии в укреплении партнёрства между странами и отметил необходимость активизации двусторонних встреч и визитов депутатов. Кроме того, он указал на важность расширения взаимодействия депутатских групп дружбы.

В свою очередь посол Франции Николя Файа поддержал озвученные предложения и поделился инициативами по дальнейшему развитию кыргызско-французского сотрудничества. Он отметил, что особое внимание будет уделено укреплению межпарламентских связей, поскольку взаимодействие в этой сфере способствует успешной реализации достигнутых договорённостей.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам открытия прямого авиасообщения и создания культурных центров двух стран.