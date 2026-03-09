ГУ "Кызмат" перешёл на самофинансирование: что изменилось для граждан

Государственное учреждение "Кызмат" при управлении делами президента Кыргызстана перешло на механизм самофинансирования. Об этом сообщили в учреждении.

Отмечается, что соответствующее решение принято в соответствии с указом президента КР от 26 января 2026 года №11 "О мерах по повышению эффективности деятельности подведомственных организаций при Управлении делами президента Кыргызской Республики".

Ранее деятельность ГУ "Кызмат" финансировалась за счёт средств республиканского бюджета. С 1 января 2026 года учреждение осуществляет свою деятельность на основе самофинансирования за счёт собственных средств.

В связи с этим пересмотрены и изменены тарифы на предоставляемые государственные услуги, с обновлёнными тарифами можно ознакомиться в прикреплённом файле.

В учреждении пояснили, что данная мера направлена на обеспечение устойчивой деятельности, развитие цифровой инфраструктуры и повышение эффективности оказания государственных услуг населению.

В настоящее время ГУ "Кызмат" реализует ряд проектов по цифровизации государственных услуг и переводу их в электронный формат. Как отмечается, это позволит повысить доступность, скорость и удобство получения госуслуг для граждан.

Кроме того, проводится поэтапная модернизация Центров обслуживания населения. Их планируется переформатировать в соответствии с современными международными стандартами обслуживания для повышения качества сервиса и создания более комфортных условий для посетителей.