Совет по делам правосудия КР провёл тестирование кандидатов в судьи

Совет по делам правосудия Кыргызской Республики подвёл итоги компьютерного тестирования кандидатов на должности судей Конституционного суда и Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на одну вакантную должность судьи Конституционного суда претендовали девять кандидатов. По итогам предварительного рассмотрения документов к прохождению компьютерного тестирования были допущены шесть кандидатов, соответствующих установленным требованиям.

Из них один кандидат не явился на тестирование, один не прошёл его, а четыре кандидата успешно сдали компьютерный тест.

На две вакантные должности судей Верховного суда претендовали 12 кандидатов. По результатам предварительного отбора документов к тестированию был допущен один кандидат, который успешно его прошёл.

Также сообщается, что 16–18 марта Совет по делам правосудия проведёт компьютерное тестирование в рамках ранее объявленного конкурса на 13 вакантных должностей судей местных судов.