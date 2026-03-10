Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

Кредит на 50 миллионов долларов: вместо чистого воздуха - мониторинг

281  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проблема критического загрязнения воздуха в Бишкеке из года в год остается одной из самых острых в национальной повестке. В попытках вывести столицу из экологического тупика власти Кыргызстана делают ставку на масштабные внешние заимствования, однако эффективность использования этих средств вызывает все больше вопросов у экспертов и общественности, пишет ЦЭИ "Ой Ордо".

Ситуация вокруг многомиллионного кредита от Всемирного банка наглядно демонстрирует разрыв между амбициозными обещаниями чиновников и реальным положением дел. Вместо ожидаемого системного перехода частного сектора на экологичные виды отопления, фокус проекта, похоже, сместился в сторону бюрократических процедур и мониторинга, который лишь фиксирует масштаб проблемы, но не решает её. На фоне скептических оценок относительно безопасности западных "зеленых технологий" и их экономической целесообразности, актуальным остается вопрос: на что на самом деле уходят кредитные миллионы и не обернется ли борьба за чистый воздух новым долговым бременем и "зеленым мусором" для республики?

История вопроса

В 2023 году правительство Кыргызстана получило $50 млн. от Всемирного банка на проект по улучшению качества воздуха, прежде всего, в Бишкеке. Обсуждение выделения такого крупного кредита проходила не только на официальном уровне. В январе 2024 года ЦЭИ "Ой Ордо" инициировал проведение круглого стола по данной теме, учитывая важность вопроса. Ведь столица Кыргызстана входит в число мировых лидеров по наиболее загрязненному воздуху.

В рамках круглого стола "Задыхающаяся столица: как выйти из экологического тупика" чиновники кабмина КР сообщали, что 32$ млн из $50 млн будет потрачено на переход от угля к чистым технологиям – примерно 25 тысяч домохозяйств перейдут на отопление тепловыми насосами через револьверное кредитование. Кредиты будут выдаваться через коммерческие банки, а возвращенные средства снова будут выдаваться населению банками, таким образом, деньги будут крутиться в нашей экономике. Т.е. проект принесет пользу не только климату и экологии, но и экономике, кроме того будут созданы новые рабочие места. Как минимум в том плане, что оборудование будет нуждаться в обслуживании. $18 млн будут потрачены следующим образом: $6 млн – на лабораторию для Министерства природных ресурсов, экологии и технадзора КР. Участок под ее строительство уже выделен. $6 млн пойдет в "Кыргызгидромет", где будут созданы дополнительные пункты мониторинга качества воздуха. И еще около $4 млн будут затрачены на "зеленый" пояс в Бишкеке. $1,5-2 млн – операционные расходы по проекту.

А что в реальности

Как сообщила 9 марта в Жогорку Кенеше замминистра природных ресурсов КР Асель Райымкулова, кредитные средства ушли на закупку оборудования для Кыргызгидромета. Кроме того проводится тендер на подготовку проектно-сметной документации для строительства современной лаборатории и информационного центра по анализу загрязнения воздуха. А еще в 5 городах: Бишкеке, Оше, Кара-Балте, Токмоке и Чолпон-Ате установят 11 автоматических станций мониторинга воздуха.

А где в этом перечне механизмы чтобы улучшить экологическую ситуацию в Бишкеке, непонятно. История с насосами также не просматривается в реализации проекта. Впрочем, этот вариант зеленых технологий от западных кредиторов не вызывал оптимизма у экспертов.

Мнение экспретов

В ходе круглого стола эксперты ЦЭИ " Ой Ордо" отмечали, что зеленые технологии тоже имеют свои риски. Прежде всего, они связаны с трудностями в утилизации отработавших свой ресурс деталей и механизмов, которые используются для выработки энергии из возобновляемых источников. Соответственно, страны, сделавшие ставку на ВИЭ, в скором времени ожидает цунами "зеленого мусора". К примеру, сторонники данных технологий прогнозируют, что к 2050 году количество выброшенных солнечных панелей может составить 78 млн тонн, а ветряных турбин, которые окажутся на свалках к 2040 году только в США, – более 720 тонн, - рассказал эксперт.

Если Кыргызстан поставит приоритет в пользу зеленой энергетики, то республике понадобится построить специальный полигон для складирования или захоронения их не разлагаемых отходов.

Эксперты высказывали тогда сомнения в необходимости данного кредита, настаивая на газификации столицы с участием компании " Газпром", а не заимствований у Всемирного банка, которые подталкивают республику к использованию зеленых технологий, что тоже является коммерческим проектом и нуждается в рынках сбыта.

" Но парадокс заключается в том, что мы берем кредиты на зеленые технологии в надежде, что за их счет западные доноры спишут нам другие кредиты", - с иронией отмечали эксперты ЦЭИ "Ой Ордо".

По их словам, даже несмотря на беспрецедентные антироссийские санкции, страны Евросоюза продолжают закупки российского газа для нужд своего населения, отопления и решения проблем промышленного производства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456398
Теги:
экология, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  