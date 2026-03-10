Кредит на 50 миллионов долларов: вместо чистого воздуха - мониторинг

Проблема критического загрязнения воздуха в Бишкеке из года в год остается одной из самых острых в национальной повестке. В попытках вывести столицу из экологического тупика власти Кыргызстана делают ставку на масштабные внешние заимствования, однако эффективность использования этих средств вызывает все больше вопросов у экспертов и общественности, пишет ЦЭИ "Ой Ордо".

Ситуация вокруг многомиллионного кредита от Всемирного банка наглядно демонстрирует разрыв между амбициозными обещаниями чиновников и реальным положением дел. Вместо ожидаемого системного перехода частного сектора на экологичные виды отопления, фокус проекта, похоже, сместился в сторону бюрократических процедур и мониторинга, который лишь фиксирует масштаб проблемы, но не решает её. На фоне скептических оценок относительно безопасности западных "зеленых технологий" и их экономической целесообразности, актуальным остается вопрос: на что на самом деле уходят кредитные миллионы и не обернется ли борьба за чистый воздух новым долговым бременем и "зеленым мусором" для республики?

История вопроса

В 2023 году правительство Кыргызстана получило $50 млн. от Всемирного банка на проект по улучшению качества воздуха, прежде всего, в Бишкеке. Обсуждение выделения такого крупного кредита проходила не только на официальном уровне. В январе 2024 года ЦЭИ "Ой Ордо" инициировал проведение круглого стола по данной теме, учитывая важность вопроса. Ведь столица Кыргызстана входит в число мировых лидеров по наиболее загрязненному воздуху.

В рамках круглого стола "Задыхающаяся столица: как выйти из экологического тупика" чиновники кабмина КР сообщали, что 32$ млн из $50 млн будет потрачено на переход от угля к чистым технологиям – примерно 25 тысяч домохозяйств перейдут на отопление тепловыми насосами через револьверное кредитование. Кредиты будут выдаваться через коммерческие банки, а возвращенные средства снова будут выдаваться населению банками, таким образом, деньги будут крутиться в нашей экономике. Т.е. проект принесет пользу не только климату и экологии, но и экономике, кроме того будут созданы новые рабочие места. Как минимум в том плане, что оборудование будет нуждаться в обслуживании. $18 млн будут потрачены следующим образом: $6 млн – на лабораторию для Министерства природных ресурсов, экологии и технадзора КР. Участок под ее строительство уже выделен. $6 млн пойдет в "Кыргызгидромет", где будут созданы дополнительные пункты мониторинга качества воздуха. И еще около $4 млн будут затрачены на "зеленый" пояс в Бишкеке. $1,5-2 млн – операционные расходы по проекту.

А что в реальности

Как сообщила 9 марта в Жогорку Кенеше замминистра природных ресурсов КР Асель Райымкулова, кредитные средства ушли на закупку оборудования для Кыргызгидромета. Кроме того проводится тендер на подготовку проектно-сметной документации для строительства современной лаборатории и информационного центра по анализу загрязнения воздуха. А еще в 5 городах: Бишкеке, Оше, Кара-Балте, Токмоке и Чолпон-Ате установят 11 автоматических станций мониторинга воздуха.

А где в этом перечне механизмы чтобы улучшить экологическую ситуацию в Бишкеке, непонятно. История с насосами также не просматривается в реализации проекта. Впрочем, этот вариант зеленых технологий от западных кредиторов не вызывал оптимизма у экспертов.

Мнение экспретов

В ходе круглого стола эксперты ЦЭИ " Ой Ордо" отмечали, что зеленые технологии тоже имеют свои риски. Прежде всего, они связаны с трудностями в утилизации отработавших свой ресурс деталей и механизмов, которые используются для выработки энергии из возобновляемых источников. Соответственно, страны, сделавшие ставку на ВИЭ, в скором времени ожидает цунами "зеленого мусора". К примеру, сторонники данных технологий прогнозируют, что к 2050 году количество выброшенных солнечных панелей может составить 78 млн тонн, а ветряных турбин, которые окажутся на свалках к 2040 году только в США, – более 720 тонн, - рассказал эксперт.

Если Кыргызстан поставит приоритет в пользу зеленой энергетики, то республике понадобится построить специальный полигон для складирования или захоронения их не разлагаемых отходов.

Эксперты высказывали тогда сомнения в необходимости данного кредита, настаивая на газификации столицы с участием компании " Газпром", а не заимствований у Всемирного банка, которые подталкивают республику к использованию зеленых технологий, что тоже является коммерческим проектом и нуждается в рынках сбыта.

" Но парадокс заключается в том, что мы берем кредиты на зеленые технологии в надежде, что за их счет западные доноры спишут нам другие кредиты", - с иронией отмечали эксперты ЦЭИ "Ой Ордо".

По их словам, даже несмотря на беспрецедентные антироссийские санкции, страны Евросоюза продолжают закупки российского газа для нужд своего населения, отопления и решения проблем промышленного производства.