UFC начинает 2026 год с громких побед Оливейры и Волкановски

Промоушен UFC мощно открыл соревновательный сезон 2026 года, закрепив успех после насыщенного прошлого года, ознаменованного дебютами в Азербайджане и Катаре. Стартовые турниры года не только подарили болельщикам яркие поединки, но и ознаменовали начало новой эры вещания в рамках эксклюзивного контракта с CBS и Paramount+.

Одним из самых громких событий стал турнир UFC 324, в главном бою которого Джастин Гэтжи одержал победу над Пэдди Пимблеттом. В основном карде этого же вечера свои позиции укрепили Шон О"Мэлли и Жан Сильва. Следом, на UFC 325, Александр Волкановски в очередной раз подтвердил свой статус, защитив титул чемпиона в легком весе в напряженном противостоянии с Диего Лопесом.

Настоящим украшением серии стал турнир UFC 326. Бразилец Чарльз Оливейра в зрелищном бою против Макса Холлоуэя завоевал титул BMF ("Самого опасного мерзавца"). Эта победа вновь вывела Оливейру в число главных претендентов на бой за титул абсолютного чемпиона в легком весе.

Помимо традиционных арен, руководство промоушена готовит уникальное событие: 14 июня запланировано историческое шоу UFC, которое пройдет на территории Белого дома.

Ближайшее событие в календаре - турнир UFC Fight Night 270, который состоится уже 14 марта в Лас-Вегасе на арене Meta Apex. Фанатов ММА ждет плотный график, включающий как международные выезды, так и громкие титульные поединки в течение всего весенне-летнего сезона.


