Эрлист Акунбеков взял на контроль ремонт госплемзавода в Сокулукском районе

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Эрлист Акунбеков ознакомился с деятельностью государственного племенного завода, расположенного в Сокулукском районе Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР..

Министру сообщили, что в племенной биолаборатории института на постоянной основе ведётся работа по улучшению генетических качеств крупного рогатого скота, повышению потенциала искусственного осеменения, а также обеспечению технических осеменителей в регионах жидким азотом.

"Мы должны перейти от количества к качеству. Только таким образом можно получить семенной материал генетически чистопородных животных. Это одно из приоритетных направлений на сегодняшний день. Также необходимо уделить особое внимание отечественным семенам пастбищных культур, адаптированным к климатическим условиям и прошедшим соответствующие испытания", - отметил министр.

Кроме того, руководителю предприятия поручено подготовить сметный проект по полной реконструкции объекта. Министр также сообщил, что планирует вновь посетить завод на следующей неделе, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных работ.


Теги:
Минсельхоз, Сокулукский район, Кыргызстан
