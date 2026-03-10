Кирилл Дмитриев заявил об усилении влияния России из-за дорогой нефти

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что возвращение мировых цен на нефть к отметке выше 100 долларов за баррель существенно усиливает влияние России на глобальной арене. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что в условиях дорогого сырья "голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче". По мнению Дмитриева, текущий кризис подтверждает статус страны как системообразующего поставщика, без которого невозможна экономическая стабильность.

Драматический рост котировок, который в начале марта достигал 20% в день, напрямую связан с эскалацией на Ближнем Востоке. Основной причиной рыночного шока стало фактически полное прекращение судоходства через Ормузский пролив - важнейшую транспортную артерию, через которую проходит около пятой части мировых поставок нефти. Трейдеры закладывают в цену риски, связанные с ударами по энергетической инфраструктуре региона и угрозой долгосрочного дефицита топлива.

На фоне боевых действий и взаимных угроз между Ираном, Израилем и США, стоимость барреля Brent уже превысила 111 долларов. Эксперты отмечают, что если конфликт затянется и затронет добывающие мощности соседних стран - Кувейта, ОАЭ или Саудовской Аравии - цены могут продолжить рост, создавая предпосылки для глобального энергетического кризиса, о котором предупреждают международные аналитики.