Мухлиса Кодирберди кизи: Искусство эбру помогает отвлечься от гаджетов

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке прошёл бесплатный мастер-класс по искусству эбру - древней технике рисования на воде. Мероприятие вызвало большой интерес у жителей столицы: многие пришли не только посмотреть, но и попробовать создать собственные узоры. Корреспондент издания VB.KG побывала на мастер-классе и пообщалась с мастером.

Участники мероприятия вместе с мастером учились создавать рисунки на воде и переносить их на бумагу. Для многих это был первый опыт знакомства с эбру. Жители Бишкека отмечали, что процесс оказался не только интересным, но и очень увлекательным.

Мастер по эбру Мухлиса Кодирберди кизи занимается этим искусством уже четыре–пять лет. По её словам, обучал её турецкий мастер Хикмет Барутчугил всемирно известный мастер эбру, включённый ЮНЕСКО в список "Живые человеческие сокровища".

- Мы пригласили его из Турции, и он дал нам большую мотивацию. Одно из главных качеств в обучении эбру - терпение. Даже если у человека есть самые хорошие материалы для создания рисунков, без терпения освоить это искусство будет сложно, - рассказала она.

По словам мастера, в начале обучения у многих не получается добиться желаемого результата.

- Сначала бывает сложно, рисунки могут не получаться. Но если проявить терпение, всё обязательно получится. Я сама набила руку методом проб и ошибок, - отметила Мухлиса Кодирберди кызы.

Она также сообщила, что в конце этого месяца мастера Хикмета Барутчугила планируют пригласить в Бишкек.

-Если всё сложится, он приедет в столицу. Это будет хорошая возможность для тех, кто интересуется эбру, поучиться у мастера мирового уровня, - сказала она.

Мухлиса Кодирберди кызы добавила, что сегодня эбру используют не только как художественное направление, но и как арт-терапию.

- Сейчас дети много времени проводят с гаджетами. Эбру помогает отвлечь их от телефонов, развивает воображение и успокаивает. Когда человек рисует на воде, он расслабляется и получает удовольствие от процесса, - подчеркнула мастер.


