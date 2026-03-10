Угрожает ли Кыргызстану химический шлейф после пожаров в Иране

Масштабные пожары на иранской нефтяной инфраструктуре, возникшие в результате ударов со стороны Израиля, вызвали серьезную обеспокоенность в Центральной Азии. На территории Ирана горят крупные топливные хранилища и резервуары, что привело к выбросу в атмосферу огромного количества сажи, оксидов серы и азота. В Тегеране ситуация близка к экологической катастрофе: город окутан черным дымом, фиксируются случаи выпадения кислотных осадков, а местные жители жалуются на проблемы с дыханием и химическое раздражение глаз.

На этом фоне в социальных сетях стали активно распространяться прогнозы о возможном движении ядовитого шлейфа в сторону Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Вопрос потенциальной угрозы стал предметом обсуждения на заседании комитета Жогорку Кенеша по экологии 9 марта. Депутат Махабат Мавлянова обратила внимание ведомств на геополитические события, которые могут иметь трансграничные экологические последствия. По ее словам, выбросы химических веществ на Ближнем Востоке создают прямые риски выпадения кислотных дождей на территории республики.

Отвечая на вопросы депутата о готовности страны к подобным вызовам, заместитель министра природных ресурсов Асель Раимкулова пояснила, что профильное министерство не ведет прямой мониторинг таких глобальных перемещений. Основная работа по наблюдению за состоянием атмосферы возложена на "Кыргызгидромет", который использует сеть автоматизированных станций. В свою очередь, Махабат Мавлянова предложила вынести вопрос на уровень правительства для усиления контроля за экологическими рисками.

Несмотря на тревожные сообщения, международные эксперты и метеорологи призывают сохранять спокойствие. Специалисты отмечают, что высокая концентрация опасных продуктов горения обычно сохраняется лишь в радиусе очага возгорания и быстро рассеивается при удалении. Кроме того, на пути воздушных масс из Ирана в Центральную Азию стоят мощные горные системы Эльбурс и Копетдаг, которые служат естественным щитом, блокирующим движение загрязненных потоков.

На данный момент данные международных систем мониторинга атмосферы не подтверждают факт перемещения опасного облака к границам Кыргызстана. Случаи "черного дождя" и экстремального загрязнения носят локальный характер и ограничиваются территорией Ирана. Тем не менее, в соседнем Казахстане метеорологи уже рекомендовали жителям Алматы сократить пребывание на улице 9 марта из за неблагоприятных условий, что добавляет актуальности вопросам оперативного контроля за качеством воздуха во всем регионе.