Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

Экс-директор Центра крови задержан за организацию коррупционной схемы

61  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР выявил масштабную коррупционную схему в Республиканском центре крови (РЦК) Министерства здравоохранения. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Коррупция", спецслужбы установили факты систематического вывода бюджетных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, бывший директор учреждения К.Б.Б., занимавший этот пост с 2012 года по август 2025 года, вступил в преступный сговор с руководителем частной компании ОсОО М. В 2020 году в центре было установлено дорогостоящее медицинское оборудование - лаборатории ПЦР и ИХЛА марок Cobas и Abbott. В последующем экс-глава центра заключил с указанной фирмой договор на поставку реагентов, которые на протяжении пяти лет закупались по искусственно завышенным ценам. За это директор РЦК регулярно получал от поставщика денежные вознаграждения в виде "откатов".

Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения за период с 2020 по 2025 год показала, что действия К.Б.Б. и руководства ОсОО М нанесли государству ущерб в размере 36 миллионов сомов. 5 марта 2026 года бывший директор Республиканского центра крови был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению других должностных лиц, которые могли быть причастны к функционированию данной коррупционной схемы. Правовая оценка действиям руководителя частной компании будет дана в ходе дальнейшего расследования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456410
Теги:
ГКНБ, задержание, сдача крови, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  