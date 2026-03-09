Экс-директор Центра крови задержан за организацию коррупционной схемы

ГКНБ КР выявил масштабную коррупционную схему в Республиканском центре крови (РЦК) Министерства здравоохранения. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Коррупция", спецслужбы установили факты систематического вывода бюджетных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, бывший директор учреждения К.Б.Б., занимавший этот пост с 2012 года по август 2025 года, вступил в преступный сговор с руководителем частной компании ОсОО М. В 2020 году в центре было установлено дорогостоящее медицинское оборудование - лаборатории ПЦР и ИХЛА марок Cobas и Abbott. В последующем экс-глава центра заключил с указанной фирмой договор на поставку реагентов, которые на протяжении пяти лет закупались по искусственно завышенным ценам. За это директор РЦК регулярно получал от поставщика денежные вознаграждения в виде "откатов".

Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения за период с 2020 по 2025 год показала, что действия К.Б.Б. и руководства ОсОО М нанесли государству ущерб в размере 36 миллионов сомов. 5 марта 2026 года бывший директор Республиканского центра крови был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению других должностных лиц, которые могли быть причастны к функционированию данной коррупционной схемы. Правовая оценка действиям руководителя частной компании будет дана в ходе дальнейшего расследования.