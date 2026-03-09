Погода
Китай призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

Ситуация вокруг военных ударов США и Израиля по Ирану стала центральной темой обсуждения в Пекине. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Китая Ван И 8 марта на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей.

По его словам, Китай придерживается объективной позиции и призывает к немедленному прекращению огня, напоминая о недопустимости силовых методов.

"Оружие - это орудие зла, к его применению следует подходить с особой осторожностью. Это война, которая никогда не должна была начаться и которая никому не принесет никакой выгоды", - подчеркнул дипломат.

Ван И выделил пять базовых принципов урегулирования, среди которых ключевым является уважение территориальной целостности стран Персидского залива. Он также предостерег внешние силы от вмешательства во внутренние дела региона.

"Попытки провокации цветных революций и смены властей не найдут поддержки людей", - резюмировал министр.


