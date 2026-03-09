Погода
Ван И назвал отношения Китая и России незыблемой опорой многополярного мира

254  0
- Карыпбай кызы Толгонай
Китайская дипломатия в 2026 году продолжит укреплять стратегическое партнерство с Москвой на фоне глобальной турбулентности. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Китая Ван И 8 марта на пресс-конференции в Пекине в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей. Характеризуя связи с Россией в год их 30-летнего юбилея, он отметил исключительную устойчивость двустороннего диалога.

"При любой невзгоде в мире, будь то волнения или хаос, китайско-российские отношения были и остаются неподвижными как гора. Взаимодействие "спина к спине" - это характерная черта нашей связки, которая не подвергается какой бы то ни было провокации и нажиму извне", - заявил глава МИД КНР.

По словам министра, глубокое политическое взаимодоверие позволяет двум державам эффективно координировать действия по самым острым вопросам мировой повестки, выступая против актов односторонности и травли.


Китай, МИД
