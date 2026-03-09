Китай обнулит импортные пошлины для всех товаров из Африки

В рамках укрепления связей с Глобальным Югом Пекин вводит беспрецедентные торговые преференции для африканского континента. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Китая Ван И 8 марта на пресс-конференции в Пекине в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей. Решение принято в преддверии новых визитов африканских лидеров в КНР и в рамках Года гуманитарных обменов.

"Китай с 1 мая обнулит импортные пошлины для 100% наименований товаров из африканских стран. Мы будем через "вычитание" в отношении таможенных пошлин продвигать "сложение" в торговле и "умножение" благосостояния людей", - сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Ван И напомнил, что китайско-африканская дружба за 70 лет выдержала все испытания, и КНР намерена использовать свой огромный рынок для содействия возрождению экономики Африки.