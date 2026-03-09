Погода
Метеорологи Узбекистана опровергли слухи о приближении кислотных облаков

- Светлана Лаптева
В социальных сетях Узбекистана распространяются сообщения о том, что над территорией Ирана якобы сформировались "кислотные облака", которые вместе с осадками могут достигнуть стран Центральной Азии. В Узгидромете отметили, что эти сведения не имеют научного обоснования.

Специалисты в Ташкенте пояснили, что кислотные осадки образуются в результате накопления оксидов серы и оксидов азота, которые вступают в химическую реакцию с водяным паром в облаках. Такие процессы характерны преимущественно для промышленных районов и территорий, расположенных рядом с источниками выбросов.

При переносе загрязненного воздуха на большие расстояния концентрация вредных веществ значительно снижается из‑за атмосферной турбулентности, вертикального перемешивания и процессов осаждения. Поэтому образование опасных кислотных дождей на расстоянии тысяч километров от источника практически невозможно.

Кроме того, выпадение осадков связано с локальными процессами облакообразования: дождь формируется из водяного пара и аэрозолей, присутствующих непосредственно над конкретной территорией.

По данным метеорологических наблюдений и мониторинга качества воздуха в Узбекистане, угрозы переноса "кислотных облаков" на территорию республики и соседних стран не наблюдается.

В Узгидромете призвали СМИ и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию и опираться только на официальные источники.

Напомним, в Тегеране после ударов по нефтяной инфраструктуре произошли мощные взрывы и вспыхнули пожары на топливных объектах. Над городом поднялись густые облака черного дыма, а жители некоторых районов сообщили о необычных осадках - так называемом "черном дожде", возникшем из-за продуктов горения.

Источник: podrobno.uz


URL: https://www.vb.kg/456416
Теги:
Узбекистан
