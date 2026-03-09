Турецкая деревня Ортахисар вошла в международную сеть Cittaslow

Историческая деревня Ортахисар, расположенная в самом сердце Каппадокии, официально вошла в Международную сеть Cittaslow ("Медленные города"). После длительного и тщательного процесса подготовки населённый пункт получил рекордную оценку, что стало важным достижением на пути к устойчивому развитию и сохранению культурного наследия.

С включением Ортахисара в сеть общее число "медленных городов" в Турции достигло 29. Это ещё больше укрепило позиции страны в глобальном движении Cittaslow.

Ортахисар также вошёл в список "50 самых красивых деревень мира" по версии Forbes на 2025 год и стал одним из обязательных для посещения мест в регионе Каппадокия. Деревня находится примерно в шести километрах от города Ургюп и известна своей уникальной архитектурой, высеченной в скалах, древним замком и живописным небом с воздушными шарами.

Главной достопримечательностью населённого пункта считается замок Ортахисар. По мнению исследователей, он относится к хеттскому периоду. Сегодня это одна из самых высоких точек региона, откуда открываются панорамные виды на ландшафты Каппадокии. Высеченный в скале комплекс включает сеть пещер, голубятен и туннелей и считается одним из самых ранних многоэтажных поселений в мире.

Вокруг замка сохранились примеры традиционной архитектуры Каппадокии. Узкие мощёные улицы с лавками, где продают местные абрикосы, и чайными садами ведут к живописным долинам, которые в прошлом играли важную роль в сельском хозяйстве региона. Высеченные в скалах хранилища использовались для хранения местной продукции, включая яблоки и картофель, а также цитрусовые фрукты из Средиземноморья.

Ортахисар также известен религиозными памятниками, отражающими духовные традиции Каппадокии. Среди них церковь Сарыджа, церковь Джамбазлы, церковь Тавшанлы, храмы в долине Балкан Дереси и монастырь Халлач Дереси.

Движение Cittaslow возникло как ответ на опасения, что глобализация делает городскую жизнь однообразной и постепенно стирает её уникальную идентичность. Города, входящие в эту сеть, развиваются в спокойном ритме, сохраняя местную кухню, архитектуру, традиции и историческое наследие.

Сеть Cittaslow Türkiye была создана в 2009 году, когда город Сеферихисар стал первым турецким участником движения. С тех пор она постепенно расширяется.

Сегодня в сеть Cittaslow Türkiye входят 29 городов в 24 провинциях страны, что укрепляет репутацию Турции как государства, бережно сохраняющего культурное наследие и местную идентичность. Среди них Ахлат, Акьяка, Арапгир, Чамели, Демре, Дадай, Эгирдир, Финике, Фоча, Гёкчеада, Герзе, Гёйнюк, Гюдюль, Халфети, Ибрады, Изник, Кемалие, Кёйджегиз, Мудурну, Ортахисар, Першембе, Сафранболу, Шаркёй, Шавшат, Сеферихисар, Узундере, Визе, Ялвач и Йенипазар.