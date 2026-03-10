Погода
Кыргызстанец Дархан Эргешов проведёт чемпионский бой в США

Боец смешанных единоборств из Кыргызстана Дархан Эргешов (12–2) готовится к титульному поединку в американской лиге Xtreme Fighting Championships. Бой состоится 25 апреля в городе Коралвилл, штат Айова, в рамках турнира XFC 54: Ascension. Данное противостояние станет главным событием вечера.

Соперником кыргызстанского спортсмена выступит американец Сарек Шилдс (8–2). На кону поединка - вакантный чемпионский титул организации в полусреднем весе.

Для Эргешова предстоящий бой станет ключевым этапом в карьере. Победа позволит кыргызстанцу завоевать чемпионский пояс и значительно укрепить свои позиции на международной арене ММА.


смешанные бои, США, Кыргызстан
