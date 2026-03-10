Погода
КПЛ: Итоги 2-го тура и лидеры бомбардирской гонки

В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги завершились матчи второго тура. На текущий момент сыграно 13 из 16 запланированных встреч, при этом три поединка были перенесены на более поздний срок.

Результативность турнира демонстрирует рост: если в первом туре команды забили 14 голов в шести матчах, то во втором туре этот показатель увеличился до 19 мячей в семи играх.

По итогам двух туров гонку бомбардиров возглавляют четыре футболиста, каждый из которых отличился дважды. Лидерами списка являются Орхан Алиев ("Абдыш-Ата"), Соломон Квирквелия ("Мурас Юнайтед"), Илья Карпук ("Илбирс") и Дониёр Исмаилов ("Алай").

Всего за стартовые туры голами отметились 29 футболистов. В списке авторов забитых мячей представлены игроки различных клубов лиги, включая "Илбирс", "Алгу", "Талант", "Дордой", "Мурас Юнайтед", "Кыргызалтын", "Нефтчи" и другие коллективы.

Чемпионат набирает обороты, и в ближайших турах борьба за лидерство в таблице и звание лучшего бомбардира обещает стать еще более напряженной.


НАЗАД  