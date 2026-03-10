Депутат Бекешев предлагает развивать киберспорт в Кыргызстане

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выступил с инициативой по развитию киберспорта в Кыргызстане. Об этом парламентарий сообщил на своем Telegram-канале.

По мнению депутата, в стране необходимо внедрить системную поддержку компьютерного спорта и закрепить механизмы его развития на законодательном уровне. В связи с этим Бекешев инициировал законопроект о внесении изменений в Закон КР "О физической культуре и спорте".

Народный избранник отметил, что документ также предусматривает регулирование участия несовершеннолетних в киберспортивных дисциплинах. Данная мера направлена на предотвращение возможных негативных последствий чрезмерного увлечения компьютерными играми.

Ранее сообщалось, что киберспорт набирает стремительную популярность среди молодежи республики. В перспективе рассматривается возможность создания в Кыргызстане регионального центра для игроков, что позволит превратить страну в один из ключевых хабов киберспорта в Центральной Азии.